Міноборони оновило порядок виплат для родин загиблих військових. Що змінилося

Світлана Кравченко
Міністерство оборони України з вересня оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі українських військовослужбовців у період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Метою змін там назвали забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону.

Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Так, новий порядок виплат передбачає:

Такі правила виплат стосуватимуться всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Як повідомлялося раніше, одноразову грошову допомогу на суму 15 мільйонів гривень тепер можуть отримати члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану — тепер на це не вливатиме причина смерті бійців. Проте дія закону не поширюється на сімʼї тих бійців, які здалися в полон добровільно.