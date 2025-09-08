Міноборони оновило порядок виплат для родин загиблих військових. Що змінилося

Новини

Міністерство оборони України з вересня оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі українських військовослужбовців у період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Метою змін там назвали забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону.

Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Так, новий порядок виплат передбачає:

загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн гривень;

виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;

виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця.

Такі правила виплат стосуватимуться всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Як повідомлялося раніше, одноразову грошову допомогу на суму 15 мільйонів гривень тепер можуть отримати члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану — тепер на це не вливатиме причина смерті бійців. Проте дія закону не поширюється на сімʼї тих бійців, які здалися в полон добровільно.