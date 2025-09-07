Німеччина до 2029 року виділить рекордні €10 млрд на цивільний захист

Новини

Уряд Німеччини оголосив масштабний план посилення системи цивільного захисту. До 2029 року на ці потреби виділять €10 мільярдів — це найбільші витрати країни за минулі десятиліття.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише Bild.

Кошти спрямовуватимуть на закупівлю нових пожежних і медичних машин, техніки для рятувальних служб, мобільних командних пунктів, а також на розвиток цифрових систем зв’язку та попередження.

Також планується створення й оновлення захисних укриттів. Наразі в Німеччині їх залишилось лише 579, що вміщують менше ніж пів мільйона осіб. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Німеччини вирішив модернізувати систему громадських укриттів.

Окрім цього, у країні проведуть спільні навчання за участі Федерального агентства з технічної допомоги, рятувальних служб і Бундесверу. Особливу увагу приділять поновленню системи сирен і впровадженню сучасних систем оповіщення через мобільні телефони.