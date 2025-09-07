ГУР: Росія планує випустити цьогоріч майже 2 500 високоточних ракет
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
gur.gov.ua / «Бабель»
У 2025 році росіяни планують випускати майже 2 500 високоточних ракет різного класу, включно з крилатими, балістичними та гіперзвуковими.
Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу.
Крім того, до кінця року ворог має плани випустити 57 сучасних бойових літаків (Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30), майже 250 нових танків Т-90М, близько 1,1 тисячі бронетранспортерів БТР-3 і БТР-82А, а також 365 нових артилерійських систем.
За словами Скібіцького, Росія активно працює над нарощуванням нових видів озброєння та модернізацією наявного арсеналу. Також помітно зростає виробництво безпілотників, зокрема «Герань», «Гарпія» та FPV-дронів.
Представник ГУР наголосив, що Росія орієнтується на три напрями вдосконалення ракетного озброєння: збільшення дальності, точності та бойової частини.
За його словами, це пов’язано не лише з війною проти України, а з підготовкою до потенційного конфлікту з країнами НАТО до 2030 року.
«Адже бити по території України — це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно і бойовий радіус дії такого озброєння повинен бути більший. Саме це вони закладають у свої програми озброєння», — підкреслив Скібіцький.
- Тим часом президент Володимир Зеленський доручив українському оборонно-промисловому комплексу виробити за 2025 рік щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.