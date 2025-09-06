СБУ затримала нардепа від забороненої ОПзЖ. Це може бути Федір Христенко, якого підозрюють у впливі на НАБУ

Новини

Федор Христенко / Facebook

Служба безпеки України 6 вересня затримала народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». Його імені не називають, але за описом це може бути Федір Христенко.

Про затримання повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Христенку 21 липня оголосили підозру в держзраді та зловживанні впливом. СБУ вважає, що ФСБ завербувала його ще за президентства Віктора Януковича. Слідство також підозрює його в посиленні російського впливу на НАБУ.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Христенко виїхав з України. В середині серпня його оголосили у міжнародний розшук. Потім у медіа зʼявилась інформація про нібито затримання нардепа в ОАЕ.

Затриманого нардепа звинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Криміннального кодексу України.

Суд обрав до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня.