СБУ затримала нардепа від забороненої ОПзЖ. Це може бути Федір Христенко, якого підозрюють у впливі на НАБУ
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Федор Христенко / Facebook
Служба безпеки України 6 вересня затримала народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». Його імені не називають, але за описом це може бути Федір Христенко.
Про затримання повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.
Христенку 21 липня оголосили підозру в держзраді та зловживанні впливом. СБУ вважає, що ФСБ завербувала його ще за президентства Віктора Януковича. Слідство також підозрює його в посиленні російського впливу на НАБУ.
Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Христенко виїхав з України. В середині серпня його оголосили у міжнародний розшук. Потім у медіа зʼявилась інформація про нібито затримання нардепа в ОАЕ.
Затриманого нардепа звинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Криміннального кодексу України.
Суд обрав до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня.
- 21 липня, у день висування підозри Христенку, правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з Христенком. Вони знайомі ще з нульових років, коли разом навчалися в університеті.
- Невдовзі, 22 липня, влада ухвалила законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП, але через суспільний тиск за тиждень її повернули.