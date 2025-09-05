NBC News: США очолять моніторинг буферної зони в Україні у разі мирної угоди з РФ. Охороняти її можуть війська Бангладеш та Саудівської Аравії

Новини

Якщо Росія та Україна домовляться про мир, США розглядають можливість узяти на себе провідну роль у моніторингу буферної зони на території України, яка задумана як спосіб захисту від вторгнення РФ.

Про це пише NBC News з посиланням на чотири джерела, знайомі з планом, який обговорюють союзники України.

За даними телеканалу, буферна зона може бути демілітаризованою ділянкою, що розділяє підконтрольні Росії та українському уряду території всередині країни. Кордони цієї зони поки що не визначені.

Передбачається, що США могли б вести спостереження за можливою буферною зоною за допомогою безпілотників та супутників, координуючи свої дії з союзниками, які також братимуть участь у моніторингу.

Також припускається, що цю зону можуть охороняти війська країн, які не входять до НАТО, наприклад Саудівської Аравії чи Бангладеш. Водночас американських військових до України не відправлятимуть.

За даними NBC News, цей план розробили після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Він вважається частиною потенційних гарантій безпеки України. Медіа зазначає, що цей, як і будь-який інший план, залишається теоретичним, поки Путін та Зеленський його не погодять.

Джерела телеканалу вважають, що частина гарантій безпеки України буде повʼязана з військами з країн, які не входять до НАТО, оскільки залучення сил Альянсу чи навіть натяк на це не влаштовує Росію.