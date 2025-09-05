ЄС з жовтня запускає нову прикордонну систему. Як зміняться правила в’їзду для українців
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
З 12 жовтня запрацює нова Система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Через це для українців зміняться правила перетину кордонів Євросоюзу.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.
Система в’їзду/виїзду (EES) — це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.
У МЗС пояснили, що система поширюється на короткострокові поїздки — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.
Тепер біометричні дані подорожувальників зберігатимуться централізовано. Йдеться про:
- фотографію обличчя;
- відбитки пальців;
- дані закордонного паспорта;
- час і місце в’їзду або виїзду з території ЄС.
Усі пасажири мають виходити з транспорту для проходження біометрії. На залізничних маршрутах процедура може відрізнятися залежно від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані буде підставою для відмови у в’їзді.
Нова система покликана посилити контроль за дотриманням правил перебування, запобігти використанню підроблених документів та підвищити рівень безпеки у країнах Шенгенської зони.