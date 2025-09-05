В Аргентині судять доньку нациста, який вкрав картину під час Голокосту

Новини

Robles Casas & Campos

Аргентинку Патрісію Кадген та її чоловіка звинуватили у приховуванні твору мистецтва та «крадіжці в контексті геноциду». Батько жінки, фінансист і юрист Фрідріх Кадген, був ключовим помічником очільника Люфтваффе Германа Герінга та вкрав картину з дому єврея під час Голокосту.

Про це пишуть New York Post та аргентинське медіа InfoBrisas.

58-річну Патрісію та її 60-річного чоловіка 4 вересня звинуватили у приховуванні майна за обтяжуючих обставин. З них взяли підписку про невиїзд та забрали закордонні паспорти, поки слідство зʼясовує, чи перешкоджала пара пошуку картини «Портрет дами» XVIII століття.

Robles Casas & Campos

«Приховувані злочини, є серйозними, пов’язаними зі злочинами геноциду крадіжками в контексті геноциду та мають відношення до системного плану привласнення творів мистецтва та ювелірних виробів, скоєного нацистським режимом», — заявив місцевий прокурор Карлос Мартінес.

Портрет графині Коллеоні 1743 року роботи італійського художника Джузеппе Гісланді вважався втраченим протягом 80 років. Нідерландські журналісти повідомили про нього правоохоронців, коли під час розслідування зв’язків Кадгена з Аргентиною помітили шедевр, що відкрито висів у вітальні на фото з оголошення про продаж нерухомості.

Портрет украли у єврейського колекціонера творів мистецтва Жака Гоудстіккера в Амстердамі ще в 1940 році. Потім Кадген вивіз його до Південної Америки після того, як утік з Європи наприкінці Другої світової війни.

Минулого тижня аргентинська поліція здійснила обшук на віллі, але одразу знайти картину не вдалося — за твердженнями слідства, пара підмінила її гобеленом.