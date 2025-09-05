«Зірка Смерті» від Lego — компанія анонсувала найдорожчий набір в історії
Соня Бакун
-
LEGO
Всесвітньовідома компанія з виробництва конструкторів Lego анонсувала продаж свого найдорожчого набору в історії — «Зірка Смерті». Продажі почнуться із 4 жовтня, коштуватиме така іграшка $1 000.
Про це зазначено на сайті Lego.
«Зірка Смерті» — це точна деталізація Зірки Смерті з фільмів «Зоряні війни» і «Повернення джедая»:
- висота — понад 70 сантиметрів;
- ширина — 79 сантиметрів;
- глибина — майже 27 см.
Новий набір складається із 75 419 елементів, 38 мініфігурок і з кількох кімнат, де відтворюються багато культових сцен фільму, зокрема:
- Дарт Вейдер та загін штурмовиків зустрічають Імператора;
- Обі-Ван Кенобі намагається здолати промінь притягання;
- Люк влаштовує штурм палацу Джабби.
Нова «Зірка Смерті» виконана як вертикальний зріз. Її можна буде розмістити на полиці так, щоб всі кімнати було видно одночасно.
- Впродовж восьми років найдорожчим набором Lego вважався «Зоряні війни: Сокіл тисячоліття», теж присвячений «Зоряним війнам». 7 541 деталь продавалася за ціною $800.