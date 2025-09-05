«Пакунок школяра»: зʼявилась інтерактивна мапа, де можна витратити гроші

Новини

Unsplash

У тестовому режимі почала працювати інтерактивна мапа з торговими точками, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми «Пакунок школяра». Перелік магазинів на дашборді буде постійно оновлюватися.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності.

«Ми працюємо над удосконаленням «Пакунка школяра», і запуск дашборду — важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання — не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот», — пояснив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

Загалом на карті відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні, де можна витратити гроші з державної програми. Також батьки першокласників можуть переглядати магазини одягу та канцелярії за окремими областями та територіальними громадами.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності «Торгівля шкільним приладдям, дитячим одягом та взуттям».

Що таке «Пакунок школяра»

«Пакунок школяра» — це одноразова виплата від держави на кожну дитину, яка цьогоріч іде в перший клас.

Сума грошової допомоги становить 5 тисяч гривень, які можна витратити для підготовки до школи: на канцелярію, одяг і взуття.

«Пакунок школяра» можна отримати через портал «Дія» або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як отримати виплату онлайн

Якщо вашу дитину зараховано до першого класу — ви отримаєте сповіщення в «Дії». Далі для отримання державної допомоги потрібно:

обрати розділ «Сервіси», у ньому — «Допомога від держави», далі — «Пакунок школяра»;

обрати дитину-першокласника;

перейти до оформлення заяви про допомогу;

обрати «Дія.Картку» для зарахування грошей. Якщо її ще немає — відкрийте в банку-партнері;

перевірити дані в заяві та підтвердити її Дія.Підписом.

Заявки на оформлення «Пакунка школяра» приймаються до 15 листопада 2025 року.