ВАКС змінив запобіжний захід Крупі — 20 мільйонів гривень застави замість тримання під вартою

Новини

Тетяна Крупа/Facebook

Суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишній очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у наданні групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Замість тримання під вартою їй призначили заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ВАКС.

Тетяні Крупі змінили запобіжний захід, через те що за законом у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців. Колишня очільниця МСЕК перебуває під вартою 11 місяців.

Так, слідча суддя замінила запобіжний захід для Крупи — замість тримання під вартою — застава у розмірі 20 мільйонів гривень.

Окрім того, ВАКС зобов’язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, ще два місяці виконувати покладені на неї обов’язки:

носити електронний браслет;

не залишати межі Хмельницького;

здати закордонний паспорт.

Справа Крупи

4 жовтня 2024 року правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — і знайшли мільйони доларів готівкою, а ще незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Після взяття Крупи під варту на Хмельниччині звільнили 16 прокурорів з інвалідністю, ще 47 досі на посадах.

Спочатку підозрюваній призначили заставу в 500 мільйонів гривень, проте після декількох судових засідань сума зменшилася до 56 мільйонів гривень.