Instagram випустив застосунок для iPad. Що змінилось
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Соцмережа Instagram випустила застосунок для iPad з інтерфейсом, оптимізованим під великий екран.
Про запуск застосунку повідомили в блозі соцмережі.
Після відкриття програми користувачі одразу потрапляють у Reels, зверху розміщені Stories, а повідомлення доступні з лівої бічної панелі.
У застосунку з’явилася вкладка Following (Підписки) з трьома режимами перегляду:
- Усі: рекомендовані публікації та відеоролики з облікових записів, на які ви підписані;
- Друзі: рекомендовані публікації та відеоролики з облікових записів, на які ви підписані, які підписалися на вас у відповідь;
- Найновіші: хронологічні публікації та огляди з облікових записів, на які ви підписані, де найновіші публікації відображаються першими.
У застосунку спростили перегляд повідомлень і сповіщень завдяки макетам, що відображають обидві вкладки. А коли ви дивитеся рілс, можна розгорнути коментарі, поки рілс залишається відкритим у повному розмірі.
Instagram для iPad тепер поступово запускається у всьому світі на моделях iPad, які підтримують iPadOS 15.1 і новіші версії. Застосунок безкоштовно доступний для завантаження в App Store. Новий дизайн для планшетів незабаром з’явиться і на Android.