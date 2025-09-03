Смерть прикордонника на Волині: справу розслідуватиме ДБР

Новини

Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування через смерть військовослужбовця-прикордонника у Волинській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці підтвердили, що тіло військового без ознак життя знайшли 2 вересня близько 11:00 у селі Рівне. У руці загиблого була штатна зброя.

Поліціянти й працівники ДБР оглянули місце події, опитали свідків і вилучили речі, які можуть слугувати доказами в справі. Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.

Попередньо подію кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Слідчі перевіряють усі версії, серед яких імовірність самогубства. Досудове розслідування триває.

За даними Волинського регіонального медіа «Аверс», яке першим повідомило про інцидент, загиблим є 36-річний головний сержант, помічник начальника відділу логістики Луцького прикордонного загону.