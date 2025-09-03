У Фінляндії виставили на продаж бронежилет полоненого військового РФ: поліція почала розслідування

Новини

Петро Порошенко / Flickr

На одному із сайтів у Фінляндії хтось виставив на продаж бронежилет полоненого російського солдата. Поліція Гельсінкі кваліфікує це як «незначний військовий злочин».

Про це пише Yle.

Як стверджується, оголошення розмістили на початку цього літа. Наразі поліція ще не знайшла людину, яка виставила на продаж бронежилет.

За цим фактом поліція розпочала попереднє розслідування. Продавцю товару може загрожувати штраф або ув’язнення до двох років.

Правоохоронці кажуть, що незаконний продаж військових товарів підпадає під кваліфікацію «незначний військовий злочин». За даними медіа, востаннє у Фінляндії справу за такою кваліфікацією розслідували ще у 2006 році.