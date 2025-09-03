Новини

У «Дії» запрацювало бронювання 100% працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях

Ірина Перепечко
Міністерство цифрової трансформації

З 3 вересня на поталі «Дія» можна бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій. Такі зміни у бронюванні урядив схвалив 13 серпня.

Щоб забронювати працівника на порталі «Дія», варто дотримуватись наступного алгоритму:

Що передувало

Уряд 13 серпня змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і дозволив бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій.

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Тобто для прифронтових територій цей обсяг збільшили удвічі.