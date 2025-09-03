Австралія запроваджує санкції проти 14 росіян: які покарання вони отримають

Новини

Unsplash

Уряд Австралії вводить санкції проти 14 росіян, які можуть бути причетними до смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Покарання передбачають деякі фінансові заборони, а також заборону на вʼїзд на територію країни.

Про це написали на офіційному порталі міністерки закордонних справ і голови уряду в Сенаті Австралії Пенні Вонг.

Як зазначено у повідомленні, Австралія запроваджує санкції проти осіб, які відповідальні за придушення політичних висловлювань у Росії, а також за сприяння незаконному та аморальному вторгненню в Україну.

Російські медіа стверджують, що в санкційний список увійшли:

мільярдер і близький друг Путіна Ільгам Рагімов;

олігарх, співзасновник Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин;

син експрезидента Татарстану Радик Шаймієв;

заступник мера Москви Максим Ліксутов;

колишня перша заступниця голови Центробанку Росії Ксенія Юдаєва;

заступник голови МНС Росії, колишній прокурор Москви Денис Попов;

колишній віцепремʼєр Росії Юрій Борисов;

кремлівська медіаменеджерка Крістіна Потупчик.

Крім того, Пенні Вонг розповіла, що планує зустрітися з дружиною вбитого російського політика Юлією Навальною.

«Росія не провела незалежного та прозорого розслідування смерті пана Навального, а Австралія вважає винними президента Путіна та російський уряд», — наголосила прем’єр-міністерка.

Зустріч пов’язана з тим, що в Росії продовжують зневажати права людини, адже Путін запроваджує жорсткі репресії у відповідь на антивоєнну агітацію.