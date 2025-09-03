РФ атакувала Україну 24 ракетами та понад 500 дронами. Скільки цілей збила ППО
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Україну 526 повітряними цілями, мова про 24 ракети та 502 дрони. Більшість з них українська ППО знешкодила, проте були влучання, зокрема ракет.
Про це звітують Повітряні сили ППО.
Цього разу росіяни використали для атаки таку зброю:
- 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Їх запускали з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.
- 16 крилатих ракет «Калібр», які запускали із акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю, що в РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 451 повітряну ціль, а саме:
- 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 14 крилатих ракет «Калібр»;
- 7 крилатих ракет Х-101.
А 3 ракети та 69 ударних БпЛА влучили у 14 місцях, ще у 14 — впали уламки.
Наразі повітряна атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.
- На Кіровоградщині через обстріл є постраждалі. Під ворожими ударами, зокрема, опинилася залізнична інфраструктура — постраждали четверо залізничників. Їхній стан задовільний, наразі вони у лікарні. Через російський обстріл 22 потяги затримаються. В «Укрзалізниці» кажуть, що залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру.
- Крім того, на Кіровоградщині також постраждав населений пункт Знамʼянка. Очільник ОВА каже про пʼять постраждалих — їхньому життю нічого не загрожує. Обстріл пошкодив 28 будинків та ще один зруйнував.
- Вибухи також лунали в Луцьку, Львівській, Київській, Хмельницькій, Івано-Франківській та інших областях.