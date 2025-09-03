Новини

РФ атакувала Україну 24 ракетами та понад 500 дронами. Скільки цілей збила ППО

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Україну 526 повітряними цілями, мова про 24 ракети та 502 дрони. Більшість з них українська ППО знешкодила, проте були влучання, зокрема ракет.

Про це звітують Повітряні сили ППО.

Цього разу росіяни використали для атаки таку зброю:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 451 повітряну ціль, а саме:

А 3 ракети та 69 ударних БпЛА влучили у 14 місцях, ще у 14 — впали уламки.

Наразі повітряна атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.