РФ атакувала Україну 24 ракетами та понад 500 дронами. Скільки цілей збила ППО

Новини

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Україну 526 повітряними цілями, мова про 24 ракети та 502 дрони. Більшість з них українська ППО знешкодила, проте були влучання, зокрема ракет.

Про це звітують Повітряні сили ППО.

Цього разу росіяни використали для атаки таку зброю:

502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Їх запускали з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

16 крилатих ракет «Калібр», які запускали із акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю, що в РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 451 повітряну ціль, а саме:

430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

14 крилатих ракет «Калібр»;

7 крилатих ракет Х-101.

А 3 ракети та 69 ударних БпЛА влучили у 14 місцях, ще у 14 — впали уламки.

Наразі повітряна атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.