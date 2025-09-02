Український фільм «2 000 метрів до Андріївки» побив прокатний рекорд

Новини

Артхаус Трафік

За перші вихідні прокату українського фільму «2 000 метрів до Андріївки» його переглянуло більше ніж 10 тисяч людей. Заробили на кінострічці понад 2 мільйони гривень, що є рекордом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні.

Про це повідомила пресслужба дистриб’ютора фільму «Артхаус Трафік», пише Forbes Ukraine.

28 серпня вийшов у прокат фільм українського режисера Мстислава Чернова «2 000 метрів до Андріївки». Прокат ще триває, але робота вже побила рекорд за кількістю глядачів для українських документальних фільмів.

Ба більше, картина посіла друге місце серед стартів тижня і потрапила до пʼятірки за касовими зборами вихідних, опинившись поруч із голлівудськими фільмами.

«Для нас «2000 метрів до Андріївки» — це не стільки про бокс-офіс, скільки про пам’ять про героїв», — наголосив Денис Іванов, гендиректор «Артхаус Трафік».