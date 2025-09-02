В Афганістані кількість загиблих від землетрусу перевищила 1 400

Новини

Getty Images / «Бабель»

Щонайменше 1 411 людей загинули в Кунарі — афганській провінції, що найбільше постраждала від землетрусу.

Про це повідомив заступник речника уряду «Талібану» Хамдуллах Фітрат в X.

За його словами, кількість поранених становить 3 124. Крім того, землетрус зруйнував 5 412 будинків.

Рятувальні операції тривають у всіх постраждалих районах. У місцях, де вертольоти не могли приземлитися, десятки спецпризанченців висадили з повітря, щоб витягнути поранених з-під завалів і перенести їх у безпечніші місця.