Bloomberg: ЄС хоче перекрити лазівки для російського газу після його повної заборони у 2027 році. Ось що пропонує Данія

Країни Європейського Союзу думають, як перекрити всі лазівки, щоб російський газ не міг непомітно потрапляти до їхніх поставок після того, як заборона на російський енергоносій почне діяти наприкінці 2027 року. Один з можливих варіантів запропонувала Данія.

Про це пише Bloomberg з посиланням на відповідний документ.

Данія, яка нині головує в Раді ЄС, запропонувала зобов’язати імпортерів надавати докази національним органам, що газ не походить з Росії. Особливий акцент в документі зробили на потоках через трубопровід TurkStream, який з’єднує Росію з Південно-Східною Європою.

«Природний газ, що надходить до Союзу через кордони або точки з’єднання між ЄС і Росією чи Білоруссю, а також через інтерконектор Strandzha 2 / Malkoclar (TurkStream), вважатиметься експортованим прямо чи опосередковано з Російської Федерації, якщо не буде надано однозначних доказів протилежного», — йдеться у данській пропозиції.

Такі зміни мають зменшити ризик, що російський газ усе ж потраплятиме на ринок ЄС навіть після заборони. Визначити точне походження газу складно, бо під час транспортування він часто змішується з іншими поставками.

Bloomberg пояснює: якщо нові правила ухвалять, вони не дозволять укладати майбутні «своп-угоди» — тобто домовленості, коли постачання з Росії формально замінюють газом з інших джерел, щоб обійти заборону.

Агентство пише, що Данія планує досягти домовленості між країнами-членами ЄС до жовтня. Після цього потрібно буде провести переговори з Європарламентом, щоб ухвалити остаточне рішення до кінця року і ввести правила в дію.