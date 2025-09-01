Україна презентувала нову інсталяцію на фестивалі Burning Man. Попередню зруйнувала негода

Новини

Команда з України представила нову інсталяцію для фестивалю незалежного мистецтва Burning Man у США. Її створили із залишків зруйнованої бурею попередньої роботи «Чорна Хмара».

Про це розповів один з організаторів проєкту Віталій Дейнега.

Новою представленою на фестивалі роботою України став напис No Fate. Це скорочена версія фрази No fate but what we make, що означає «Немає долі, крім тої, яку ми творимо».

За словами Дейнеги, під час створення інсталяції організатори надихнулися образом Сари Коннор — персонажки фільмів циклу «Термінатор», яка кричить цю фразу світові, щоб попередити про небезпеку та потребу її зупинити.

«А ще — ця фраза про авторство людини над своєю долею. Ми завжди можемо на це впливати. Як, наприклад, відновити з руїн артобʼєкт і грати поруч із ним один із найкращих сетів, поклавши поруч милиці. Питання ж не в тому, скільки разів ти впав, а в тому, скільки разів піднявся і які висновки зробив», — написав співавтор проєкту.