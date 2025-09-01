Кабмін призначив представників України в спільному з американцями фонді відбудови

Новини

Кабінет міністрів 1 вересня делегував представників України до керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Україну представлятимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін і державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Перше засідання ради фонду планують на 3 вересня. На ньому мають визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

▪️Американсько-український інвестиційний фонд відбудови створили в межах угоди про надра, яку 1 травня підписали Україна і США. Верховна Рада ратифікувала її 8 травня. На початку серпня Свириденко, після онлайн-розмови з міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявила, що перші три проєкти інвестфонду планують запустити протягом півтора року.