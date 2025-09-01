Новини

На порталі «Дія» з’явився перший у світі державний ШІ-асистент: що він уміє


Соня Бакун


Міністерство цифрової трансформації

Україна стала першою країною у світі, де державні послуги надає ШІ-асистент. Він з’явився на порталі «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Асистент зі штучним інтелектом допомагатиме користувачам:

Зараз ШІ-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Згодом планується його запуск у мобільному застосунку.

Як скористатися послугою ШІ-агента

Для того, щоб звернутися по допомогу до ШІ-асистента, необхідно:

Також Федоров розповів про другу унікальну функцію — отримання документів, зокрема довідки про доходи, тільки написавши повідомлення ШІ-асистенту.

У перспективі з нововведенням можна буде спілкуватися голосом, як і з іншими ШІ-моделями.