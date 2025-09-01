Погрожував пістолетом і вимагав інформацію про сусідів: окупанту, який знущався з жителя Бучі, оголосили підозру

Новини

Слідчі в Україні встановили особу російського військового, який під час окупації Бучі на Київщині знущався з мирного мешканця, і повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, подія сталася у 2022 році під час окупації Росією Київщини. Одного дня 64-річний місцевий мешканець почув звук розбитого скла і вийшов зі свого будинку на подвір’я.

Чоловік побачив двох озброєних російських військових. Один із них вистрілив у землю біля ніг беззбройного цивільного й наказав йому повзти. Погрожуючи автоматом, окупант вимагав надати інформацію про сусідів.

Чоловік не відповів, на що росіянин вистрілив біля його вуха. Через це цивільний тимчасово втратив слух. Після цього окупанти пішли з подвір’я, наказавши чоловікові «сидіти вдома».

Українські слідчі встановили особу воєнного злочинця. Ним виявився 35-річний уродженець села Маза Вологодської області РФ — заступник командира взводу, командир бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ ЗС Росії міста Пскова. Він безпосередньо брав участь у збройній агресії проти України.

Наразі окупанту повідомили про підозру в жорстокому поводженні із цивільним населенням.