Між Естонією та Фінляндією відключили підводний кабель. Чому

Підводний кабель Estlink 1 між Естонією та Фінляндією о 05:46 ранку 1 вересня відключили через перебої в роботі лінії постійного струму.

Про це повідомила компанія Fingrid, що займається передачею електроенергії, передає фінський мовник Yle.

Несправність виявили в реакторі на підстанції в місті Еспоо. Керівник підрозділу Мікко Пііронен з Fingrid каже, що немає жодних ознак вандалізму чи інших зовнішніх причин. За попередніми оцінками, ремонт Estlink 1 триватиме приблизно три тижні.

Причина збою наразі невідома.

Інциденти з підводними кабелями

Пообіді 25 грудня підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався.

Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном. Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Влада Фінляндії 26 грудня затримала нафтовий танкер Eagle S, що перевозив російську нафту. Судно запідозрили в тому, що воно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередачі Estlink 2 і чотири телекомунікаційні кабелі, протягнувши якір по морському дну понад 100 кілометрів.

Коли судно затримували, екіпаж погрожував перерізати другий кабель живлення Estlink 1 і газопровід Balticсonnector між Фінляндією та Естонією.

У Фінляндії 11 серпня висунули кримінальні обвинувачення проти капітана та екіпажу судна Eagle S.