Премʼєр Польщі і президентка Єврокомісії відвідали кордон із Білоруссю. Їх «уважно слухали» білоруські прикордонники

Новини

Скриншот

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск 31 серпня провели спільний брифінг на польсько-білоруському кордоні.

Про це Туск і фон дер Ляєн повідомили у соцмережі Х.

Премʼєр Польщі наголосив, що голова Єврокомісії мала змогу на власні очі побачити ситуацію на східному кордоні ЄС. За його словами, білоруські прикордонники «уважно слухали» їхню конференцію.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що прибула на польсько-білоруський кордон, щоб висловити повну солідарність Європи з Польщею як прифронтовою країною.

«Вже багато років ви та польський народ стикаєтеся з навмисними й цинічними гібридними атаками. Я хочу наголосити, що Європа підтримує вас усіма можливими способами», — наголосила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що в пропозиції бюджету ЄС на наступні сім років потроюються інвестиції в міграцію, управління й захист кордонів.

До того ж, за словами фон дер Ляєн, держави-члени ЄС, які мають кордон із Росією та Білоруссю, отримають додаткове фінансування ЄС.

«Хочу наголосити: кордони Європи — це спільна відповідальність. Тут ми перебуваємо на польському кордоні, але також і на європейському кордоні, і це спільна відповідальність», — сказала вона.

Що передувало

Криза з нелегальними мігрантами з боку Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та Росії.

Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.

На тлі цього Польща звела пʼятиметровий електронний барʼєр на кордоні з Білоруссю заввишки 5,5 метра. Він оснащений тисячами камер та іншою технікою, яка має не допустити незаконного перетину кордону.