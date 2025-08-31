У серпні 91% пов’язаних з ТЦК інцидентів виявилися фейками та маніпуляціями
Світлана Кравченко
Протягом серпня в Україні зафіксували 218 інцидентів, повʼязаних з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки — 198 з них виявилися неправдивими.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
«Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави», — зазначають військові.
За їхніми даними, серед усіх інцидентів за серпень підтвердилися лише 20 випадків (9%).
Зокрема, двох людей відсторонили від виконання обов’язків, двох притягнули до дисциплінарної відповідальності, а ще 16 службових розслідувань тривають.
- Один з інцидентів за минулий місяць стався в Черкасах. Там 5 серпня чоловік спробував захопити в заручники військовослужбовців ТЦК, погрожуючи підірвати бойову гранату.
- У тому ж регіоні, у місті Сміла, наприкінці місяця стало відомо про смерть мобілізованого чоловіка, який вискочив з автомобіля, коли його везли до навчального центру ЗСУ.
- Пізніше ще один військовозобовʼязаний помер у пункті збору для відправлення до військового навчального центру на Рівненщині. Причиною смерті в ТЦК назвали серцеву недостатність.