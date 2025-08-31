Експосадовець «Нафтогазу» прокоментував підозру у службовій недбалості і держзбитках у 26 мільйонів

Новини

Ексдиректор з енергоефективності та управління майном Групи «Нафтогаз» Віталій Щербенко прокоментував підозру Державного бюро розслідувань у службовій недбалості, через яку, за версією слідства, держава втратила 26 мільйонів гривень. Щербенко провини не визнає.

Про це він написав у фейсбуку.

Колишнього посадовця «Нафтогазу» звинуватили у тому, що він підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві до того, як у приміщенні завершили ремонтні роботи.

Ремонт тривав ще три місяці, і працівники НАК «Нафтогаз України» не могли переїхати в нове приміщення — хоча оренду за цей період держава сплачувала.

За словами Щербенка, твердження про три місяці простою «не відповідає дійсності». За його словами, переїзд у новий офіс розпочався ще в листопаді 2021 року — про це офіційно повідомляла пресслужба компанії.

Щербенко навів приклад: якщо сім’я живе в аварійному будинку, а нове житло вже готове й придатне для проживання, хоч і з дрібними недоліками, логічно переїхати туди, а не залишатися в небезпечному приміщенні. Він додав, що така сама ситуація була і з «Нафтогазом».

Крім того, він наголосив, що рішення про переїзд компанії НАК «Нафтогаз України» не ухвалюють одноосібно. Це було колегіальне рішення правління НАК «Нафтогаз України».

Щербенко каже, що поважає закон і готовий співпрацювати зі слідством та надавати всі необхідні документи й пояснення.