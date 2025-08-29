Reuters: Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки ЗСУ

Новини

Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі зупинив роботу після атаки українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

У ніч проти 28 серпня НПЗ атакував 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів спільно із Силами спеціальних операцій. Його потужності — близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Reuters пише, що через атаку були пошкоджені обидві установки первинної переробки нафти, кожна з яких має потужність 70 тисяч барелів на добу. Завод відновив переробку нафти лише 21 серпня, завершивши капітальний ремонт, який тривав з 1 липня.