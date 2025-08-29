Reuters: Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки ЗСУ
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі зупинив роботу після атаки українських дронів.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
У ніч проти 28 серпня НПЗ атакував 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів спільно із Силами спеціальних операцій. Його потужності — близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.
Reuters пише, що через атаку були пошкоджені обидві установки первинної переробки нафти, кожна з яких має потужність 70 тисяч барелів на добу. Завод відновив переробку нафти лише 21 серпня, завершивши капітальний ремонт, який тривав з 1 липня.
- 25 серпня Reuters писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- 28 серпня командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.