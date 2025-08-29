Axios: Трамп відправив до берегів Венесуели ракетні кораблі та понад 4 тисячі військових. Кінцева мета операції невідома
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
U.S. Navy / Wikipedia
Президент США Дональд Трамп наказав направити до берегів Венесуели сім військових кораблів з 4 500 членами персоналу, включаючи три есмінці з керованими ракетами і щонайменше один ударний підводний човен.
Про це пише Axios із посиланням на чиновників у Білому домі.
США 7 серпня оголосили нагороду $50 мільйонів за голову Мадуро. Наступного дня Трамп наказав військовим переслідувати наркокартелі в Латинській Америці.
Офіційно кораблі відправили для боротьби з незаконним обігом наркотиків. Але прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт 28 серпня заявила, що США вважають Ніколаса Мадуро «втікачем — головою наркокартеля», а не законним президентом Венесуели.
«Це на 105% стосується наркотероризму, але якщо Мадуро більше не буде при владі, ніхто не плакатиме», — сказав один чиновник адміністрації Трампа, знайомий з політичними дискусіями.
Інший чиновник адміністрації думає інакше.
«Це може бути Норʼєга, частина друга», — сказав він, маючи на увазі операцію американських військових 1989 року із захоплення президента Панами Мануеля Норʼєги. Йому, як і Мадуро, США висували звинувачення в торгівлі наркотиками.
«Президент попросив надати меню варіантів. І зрештою, це рішення президента щодо того, що робити далі, але Мадуро має лайно носити», – сказав чиновник.
Третій радник Трампа висловився так: «Залишити Мадуро при владі у Венесуелі — це як зробити Джеффрі Епштейна керівником дитячого садка».
Хоча представники адміністрації відмовилися виключати можливість вторгнення, майже всі в приватному порядку вважають його малоймовірним. Однак, розгортання Трампа включає 2 200 морських піхотинців. Це нетипово боротьби з наркотиками.
Нафта є ще одним важливим фактором у відносинах США з Венесуелою, яка має найбільші у світі підтверджені запаси. Безпосередньо перед тим, як назвати Мадуро терористом, Трамп дещо зменшив тиск, дозволивши відновити угоду про перекачування нафти між Венесуелою та Chevron.
Трамп спочатку звертався до Мадуро з проханнями щодо нафти через спеціального посланника Ріка Гренелла. Але він також призначив державним секретарем і радником з національної безпеки Марко Рубіо, який раніше жорстко виступав проти Мадуро. У світогляді Рубіо, режим Мадуро підтримується кубинською розвідкою, тоді як Венесуела підтримує кубинську економіку дешевою нафтою.
Хоча багатьом важко уявити реальне вторгнення, чиновники вважають агресивні перехоплення човнів, підозрюваних у торгівлі наркотиками, біля узбережжя Венесуели майже неминучими. Один чиновник сказав: «Деякі човни точно будуть спіймані або потоплені».
Також можливі авіаудари. Джерела припускають, що цілями можуть бути малонаселені райони джунглів, де підозрюється виробництво кокаїну або діяльність картелю, або новий завод з виробництва боєприпасів, який побудувала Росія.
Дехто з оточених Трампа навіть вважає, що Мадуро може стати мішенню для удару безпілотника, враховуючи, що його офіційно підозрюють в тероризмі. Чиновники, які спілкувалися з Axios, применшили цю можливість.
Що передувало
Під час першого терміну Трампа уряд США звинуватив Мадуро та інших високопоставлених венесуельських чиновників у низці злочинів, включаючи наркотероризм, корупцію і торгівлю наркотиками.
У той час Міністерство юстиції США стверджувало, що Мадуро співпрацював з колумбійським повстанським угрупованням ФАРК, щоб «використовувати кокаїн, як зброю для «затоплення» Сполучених Штатів».
- Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року, після смерті свого попередника Уго Чавеса. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів у серпні 2024 року — для нього це третій шестирічний президентський термін. Західні країни, зокрема США, не визнали перемоги Мадуро на останніх виборах у серпні 2024 року. Україна також не визнає його легітимним.
- За правління Мадуро країна опинилася в глибокій економічній кризі, яку посилили, зокрема, американські санкції.
- Він також перебуває в ізоляції від західних країн і є обʼєктом санкцій з боку США. Мадуро неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.