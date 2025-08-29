Китай уперше отримав скраплений газ із підсанкційного російського підприємства Arctic LNG 2. Чому це важливо

Новини

Alex Twose / Flickr

Перед візитом очільника Кремля Володимира Путіна до Пекіну Китай уперше отримав скраплений газ із підсанкційного російського підприємства Arctic LNG 2.

Про це пишуть агентства Bloomberg та Reuters з посиланням на дані відстеження.

Судно Arctic Mulan, яке перевозило газ із підсанкційного заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, 28 серпня пришвартувалося в китайському терміналі Beihai LNG.

Вантаж надійшов зі сховища на Далекому Сході Росії, яке отримувало вантажі лише від компанії Novatek. Те, що на початку червня танкер Arctic Mulan взяв на борт партію скрапленого газу з плавучого сховища на сході Росії, видно з даних про рух суден.

Аналітик компанії Rystad Energy Ян-Ерік Фенріх пояснює, що у Китаю зараз майже немає потреби купувати газ на вільному (спотовому) ринку, бо він уже отримує багато газу з інших джерел, а попит усередині країни невисокий.

Це свідчить, за його словами, про те, що такий крок зумовлений не потребою, а перевіркою того, наскільки Вашингтон пом’якшив позицію щодо санкцій на російську енергетику.

«Реакція президента США Дональда Трампа, ймовірно, визначить, чи залишиться ця угода разовою, чи вона відкриє двері для низки суден, які зараз прямують на схід Північним морським шляхом», — сказав він.