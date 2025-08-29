Китай уперше отримав скраплений газ із підсанкційного російського підприємства Arctic LNG 2. Чому це важливо
- Ірина Перепечко
Перед візитом очільника Кремля Володимира Путіна до Пекіну Китай уперше отримав скраплений газ із підсанкційного російського підприємства Arctic LNG 2.
Про це пишуть агентства Bloomberg та Reuters з посиланням на дані відстеження.
Судно Arctic Mulan, яке перевозило газ із підсанкційного заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, 28 серпня пришвартувалося в китайському терміналі Beihai LNG.
Вантаж надійшов зі сховища на Далекому Сході Росії, яке отримувало вантажі лише від компанії Novatek. Те, що на початку червня танкер Arctic Mulan взяв на борт партію скрапленого газу з плавучого сховища на сході Росії, видно з даних про рух суден.
Аналітик компанії Rystad Energy Ян-Ерік Фенріх пояснює, що у Китаю зараз майже немає потреби купувати газ на вільному (спотовому) ринку, бо він уже отримує багато газу з інших джерел, а попит усередині країни невисокий.
Це свідчить, за його словами, про те, що такий крок зумовлений не потребою, а перевіркою того, наскільки Вашингтон пом’якшив позицію щодо санкцій на російську енергетику.
«Реакція президента США Дональда Трампа, ймовірно, визначить, чи залишиться ця угода разовою, чи вона відкриє двері для низки суден, які зараз прямують на схід Північним морським шляхом», — сказав він.
- Arctic LNG 2 є ключовим елементом планів Росії утричі збільшити експорт СПГ до 2030 року та вийти на нові ринки після різкого падіння продажів газу трубопроводами в Європу.
- США запровадили кілька хвиль санкцій проти проєкту Arctic LNG 2, починаючи з 2022 року, блокуючи доступ до криголамів, необхідних для роботи в цьому регіоні протягом більшої частини року. Проєкт належить переважно російській газовій компанії «Новатек», яка минулого року почала працювати з лобістами у Вашингтоні, намагаючись відновити відносини та зняти санкції.
- Завод Arctic LNG 2 відновив переробку природного газу у квітні, хоча й на низькому рівні. Цього року вже завантажили п’ять партій газу на підсанкційні танкери. Проте також відомо, що один із виробничих блоків раніше зупинили, бо виникли складнощі з експортом через санкції. Проєкт передбачав три лінії переробки СПГ. Третю лінію зараз планують, технології для неї мають постачити з Китаю.
- Цього року п’ять суден уже завантажили СПГ на Arctic LNG 2 і прямують на схід. Шосте судно наближається до заводу, що перебуває під санкціями.
- Окрім тиску на Індію через закупівлі російської нафти, США поки утримуються від нових жорсткіших кроків проти покупців російського СПГ, намагаючись досягти миру в Україні.