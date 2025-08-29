У передмісті Києва зупинили благодійний концерт — його не погодили з військовим командуванням, як того вимагають нові правила

Новини

Edward Cisneros / Unsplash

У передмісті Києва ввечері 28 серпня зупинили благодійний концерт співаків YAKTAK та Ivan Navi. Захід не погодили з військовим командуванням, як того вимагає нове рішення українського уряду.

Про це повідомили голова Київської ОВА Микола Калашник та поліція Київської області.

«Українська правда» з посиланням на співрозмовників в уряді та серед військових 28 серпня написала, що Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке зобовʼязує організаторів масових заходів погоджувати їх із військовим командуванням та проводити їх з урахуванням безпекових вимог.

Це рішення підтвердили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та голова Київської ОВА Микола Калашник.

Безкоштовний концерт виконавців YAKTAK та Ivan Navi напередодні анонсував один із місцевих житлових комплексів у Софіївській Борщагівці. Організатори кажуть, що подія була благодійна і на ній планували зібрати 200 тисяч гривень на ремонт палат у військовому шпиталі. Захід мав розпочатися 28 серпня о 19:00.

За словами Миколи Калашника, організатори не погодили концерт у Софіївській Борщагівці з військовою адміністрацією, тож він звернувся до правоохоронних органів.

У поліції розповіли, що правоохоронці, які прибули на місце події, припинили концерт протягом 15 хвилин. Люди, які прийшли послухати музику, розійшлися.

На організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради склали адміністративні матеріали за статтею 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Організаторам заходу загрожує штраф до 1 700 гривень або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.