Уже друга жінка розповіла про сексуальні домагання з боку прокурора МКС Каріма Хана

Getty Images / «Бабель»

Друга жінка дала свідчення про сексуальні домагання з боку головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана. Вона розповіла, що він неодноразово намагався схилити її до сексуальних стосунків.

Про це пише The Guardian.

Її заява датується 2009 роком. Жінка каже, що коли їй було трохи за двадцять, вона працювала неоплачуваною стажеркою в Хана. Він на той момент був одним із провідних адвокатів у МКС та інших трибуналах із воєнних злочинів у Гаазі.

За її словами, він зловживав владою та впливом над нею — жінка описує його поведінку як «постійний натиск» домагань. За її словами, перший випадок неналежної поведінки Хана стався в офісі суду, де, як вона стверджує, Хан «грубо торкався» її грудей, здійснюючи «тривалі» доторки, що були «абсолютно небажаними».

Жінка зазначила, що після цього випадку в офісі вона почувалася «спантеличеною та приниженою», але протягом наступних тижнів мала тісно співпрацювати з Ханом. У цей час, за її словами, Хан не менше шести разів просив її працювати у нього вдома в Гаазі, де вони залишалися наодинці.

Вона розповіла, що під час роботи в його квартирі їй доводилося відбивати його залицяння, намагаючись водночас виконати роботу. Вона розповіла, що відмовляла Хану у його прямій пропозиції сексу.

Жінка каже, що тоді вона «почувалася в пастці». Вона самостійно оплачувала стажування і вважала критично важливим отримати позитивний рекомендаційний лист від Хана. Подати скаргу вона не бачила можливості: перед нею стояв вибір — «або терпіти, або піти».

За її словами, Хан час від часу писав їй повідомлення і після стажування, хоча згодом вона перестала відповідати. У 2019 році вона отримала від нього, як вона описує, «дивне повідомлення». Хан написав, що думав про неї, подякував за «приємну компанію» та за те, що вона «була дуже хорошою подругою для нього».

Ці свідчення жінка дала у рамках розслідування, яке розпочали минулого року під егідою наглядового органу ООН. Наглядовий орган вивчив матеріали, які надала жінка, та опитав людей з її оточення.

Раніше у домаганнях прокурора звинуватила співробітниця МКС. Люди, знайомі зі справою, розповіли, що свідчення другої жінки мають кілька схожих рис із заявами працівниці суду.

Обидві жінки заявили, що Хан просив їх приходити працювати до нього додому. Там, за їхніми словами, він сідав поруч на диван, торкався їх, цілував і намагався вмовити лягти поруч із ним.

Адвокати прокурора наголошують, що Хан «категорично заперечує», що «домагався чи зловживав владою щодо будь-кого, або вчиняв будь-які дії, які могли б бути сприйняті як примусові, експлуататорські чи професійно неприйнятні».

Захисники заявили, що Хан надав розслідуванню детальні докази, які «повністю суперечать висунутим проти нього звинуваченням» і «в низці ключових моментів доводять їхню неправдивість».

Хан та його представники намагаються подати появу звинувачень як частину кампанії ворожих сил, спрямованої на дискредитацію та тиск через його дії проти Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

The Guardian відомо про спроби проізраїльських кіл інформувати журналістів і зливати дані щодо скарги співробітниці МКС. Водночас видання не знайшло доказів, що обидві жінки висунули звинувачення в рамках якоїсь масштабної змови проти прокурора.

Що передувало

Про звинувачення щодо Каріма Хана в сексуальних домаганнях стало відомо наприкінці жовтня 2024 року. Спочатку інформація про це зʼявилася в анонімному Х-акаунті ICC Leaks, згодом про це написали The Guardian та Associated Press.

У МКС є система внутрішньої інспекції — так званий Незалежний наглядовий механізм (ННМ), який щороку публікує звіт. У звіті за 2024 рік йдеться, що невказані співробітники суду повідомили, що високопоставлена виборна особа домагалася їхньої колеги. Медіа стверджують, що йдеться про Каріма Хана.

Жінка, яка повідомила про домагання, не захотіла, щоб ННМ починав розслідування, але згодом попросила Асамблею країн-членів МКС вивчити ситуацію. У травні 2025 року The Wall Street Journal опублікував фрагменти її свідчень для ООН.

Жінка, імені якої не називають, пропрацювала в МКС шість років, перш ніж долучитись до команди Хана у 2023-му. Вона стверджує, що його залицяння почалися невдовзі після цього, під час робочої поїздки в Лондон у березні 2023 року.

Кілька джерел у МКС та інших обізнаних осіб розповіли, що існували численні випадки сексуальних зловживань, які, за словами жінки, відбувалися у Хана вдома після того, як він кликав її працювати туди.

Співробітниця заявила, що Хан часто садив її на диван у вітальні, де торкався її й намагався вмовити вступити у сексуальний контакт. Вона намагалася уникати його домагань і вигадувала приводи піти.

Співробітниця описала домагання Хана вдома як «невпинні». В одному зі своїх свідчень вона сказала: «Він намагався мене поцілувати, я завжди відвертала голову, відсувалася, а він казав мені припинити рухатися і повторював: “Поцілуй мене, поцілуй мене”».

За її свідченнями, Хан неодноразово примушував її до сексуальних актів без згоди. Зрештою вона зізналася Хану, що має суїцидальні думки, після цього він залишив її у спокої на кілька тижнів, але згодом знову почав домагатися. Вона також заявила, що Хан ніколи не користувався презервативом.

За даними The Wall Street Journal, 8 і 9 травня Каріма Хана допитали в цій справі слідчі ООН. Сам Хан спростовує звинувачення. Він попросив голову ННМ розслідувати звинувачення і пообіцяв співпрацювати. Пізніше стало відомо, що Хан пішов у відпустку на час розслідування.

Після завершення розслідування ООН його висновки перевірить група судових експертів, яка порадить керівному органу МКС, чи потрібно вживати заходів щодо Хана. Якщо доведуть, що він учинив «серйозні проступки» або грубо порушив обов’язки, то буде таємне голосування, на якому 125 держав-учасниць МКС вирішать, чи знімати його з посади.