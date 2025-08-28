Росіяни атакували один з кораблів ВМС ЗСУ, загинув член екіпажу

Новини

Wikimedia

Армія РФ 28 серпня атакувала один з кораблів Військово-морських сил ЗСУ, загинув член екіпажу.

Про це повідомив «Бабелю» речник ВМС Дмитро Плетенчук.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено», — зазначив він.

Wikimedia

Російське Міноборони раніше заявило, що в гирлі річки Дунай вони атакували розвідувальний корабель «Сімферополь» ВМС України. Росіян стверджують, що корабель затонув.