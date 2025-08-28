Сили оборони атакували два НПЗ, склади боєприпасів і низку логістичних обʼєктів росіян (доповнено)

Новини

У ніч проти 28 серпня Сили оборони України атакували два нафтопереробних заводи у РФ. Також під атакою українських дронів опинилися склади боєприпасів та низка логістичних об’єктів ворога.

Це підтвердив командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Браузер не підтримує відео

У Самарській області 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів спільно із ССО вдарили по Куйбишевському НПЗ. Його потужності — близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.

У Краснодарському краї 14 ОП БпАК спільно з ГУР МО атакували Афіпський НПЗ. Він переробляє близько 6,25 мільйона тонн нафти на рік.

За словами «Мадяра», за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.

Доповнено. Пізніше атаку на російські НПЗ підтвердили в Генштабі ЗСУ. Там додали, що основними продуктами переробки Афіпського НПЗ є бензини й дизельне пальне, які використовують російські війська. На території обʼєкта сталася масштабна пожежа.

Також палало і на Куйбишевському НПЗ, який випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього — понад 30 видів нафтопродуктів.

Окрім того, Сили оборони атакували склади боєприпасів і низку логістичних об’єктів росіян безпосередньо в РФ і на тимчасово окупованих територіях України.