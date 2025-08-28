Росіяни атакували Україну 31 ракетою і майже 600 дронами. Скільки знешкодила ППО
- Світлана Кравченко
У ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну 31 ракетою і 598 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 589 ворожих повітряних цілей.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Загалом за ніч росіяни запустили по Україні 629 засобів повітряного нападу, а саме:
- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
- 20 крилатих ракет Х-101.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 589 повітряних цілей ворога: 563 дрони, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 7 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 і 18 крилатих ракет Х-101.
Влучання ракет і ударних БпЛА зафіксували в 13 місцях, а падіння збитих цілей — у 26 місцях.
- Зокрема, під масованою атакою опинився Київ. У низці районів пошкоджені та зруйновані будівлі. У Дарницькому районі ворог прямим влучанням знищив частину 5-поверхівки з першого по пʼятий поверх. Станом на 10:00 відомо про десятьох загиблих і десятки постраждалих.