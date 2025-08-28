Росіяни атакували Україну 31 ракетою і майже 600 дронами. Скільки знешкодила ППО

Новини

У ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну 31 ракетою і 598 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 589 ворожих повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом за ніч росіяни запустили по Україні 629 засобів повітряного нападу, а саме:

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

20 крилатих ракет Х-101.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 589 повітряних цілей ворога: 563 дрони, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 7 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 і 18 крилатих ракет Х-101.

Влучання ракет і ударних БпЛА зафіксували в 13 місцях, а падіння збитих цілей — у 26 місцях.