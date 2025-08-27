Жінки — депутатки місцевих рад зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Але є виняток

Новини

Telegram / Юлія Свириденко

Уряд України 27 серпня дозволив жінкам — депутатам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ці зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

За словами премʼєрки, уряд прагне, аби жінки-депутати «залишалися активними й продовжували розвивати свої громади».

Раніше за законом всі громадяни, які обіймають визначені посади органів державної влади та місцевого самоврядування, могли виїжджати за кордон лише в разі службового відрядження.