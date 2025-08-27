Концерн Rheinmetall відкрив у Німеччині новий завод із виробництва артснарядів

Новини

Німецький оборонний концерн Rheinmetall 27 серпня офіційно запустив у роботу нову фабрику в Нижній Саксонії, яка вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм. Значну частину боєприпасів відправлятимуть в Україну.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на пресреліз компанії.

До кінця поточного року завод планує випустити 25 тисяч снарядів, а у 2026-му — 140 тисяч. Ще через рік фабрика запрацює на максимальну потужність — до 350 тисяч артснарядів, що зробить її найбільшою в Європі. Це в півтора раза більше, ніж планувалося спочатку.

Крім артилерійських снарядів, на новій фабриці будуть випускати ракетні двигуни для реактивної артилерії.

На церемонію відкриття заводу Rheinmetall прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і віцеканцлер, міністр фінансів Ларс Клінгбайль, який за кілька днів до цього відвідав Київ. Крім німецьких посадовців, на захід приїхав генсек НАТО Марк Рютте.

Нову фабрику з виготовлення зброї в Нижній Саксонії побудували за 15 місяців. У Rheinmetall кажуть, що це рекордні терміни. Завод розташований на території найбільшого виробничого майданчика концерну — в лісах поруч із містечком Унтерлюс. Загальна площа дорівнює приблизно пʼятьом футбольним полям, а сума інвестицій сягає близько пів мільярда євро.