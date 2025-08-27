Reuters: Росія намагається збільшити експорт нафти після українських атак по НПЗ

Новини

Росія підвищила свій план експорту сирої нафти з портів європейської частини на 200 тисяч барелів на день — після того, як атаки українських безпілотників порушили роботу нафтопереробних заводів і стало більше сирої нафти на продаж.

Про це пише Reuters, з посиланням на три джерела.

Очікується, що завантаження з Приморська, Новоросійська та Усть-Луги сягне близько 2 мільйонів барелів на день — проти початкових планових 1,8 мільйона барелів на день. План скоригували після атак на 10 російських нафтопереробних заводів у серпні, в результаті яких, за розрахунками Reuters, Росія втратила щонайменше 17% переробних потужностей, або 1,1 мільйона барелів на добу.

Однак планування експорту залишається невизначеним через продовження ударів та зміни графіків ремонту, тому ймовірні затримки та перегляд обсягів.

«Атаки тривають, а терміни ремонту змінюються щодня. Незрозуміло, скільки Росія може завантажити цього місяця чи наступного», — сказало одне із джерел.

Російські продавці нафти ще не отримали остаточних планів на вересень, хоча зазвичай вони мають повний план за тиждень до початку місяця.

Одне джерело оцінило, що пошкодження нафтопроводу «Дружба» та маршруту через Усть-Лугу можуть скоротити експорт на 500 тисяч барелів на добу. Доступність суден на кінець серпня також обмежена, що заважає Росії збільшувати поставки.

Інше джерело повідомило, що порт «Усть-Луга», який 24 серпня атакували Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій, зараз працює в половину своєї потужності 700 тисяч барелів на добу. Незрозуміло, коли термінал може запрацювати на повну потужність. Нафту звідти перенаправляють до Новоросійська та Приморська.

Завантаження російських європейських портів зазвичай коригується залежно від пропускної здатності нафтопереробних заводів, оскільки більшість заводів розташовані в центральній частині Росії. Експорт зі східних портів залишається практично незмінним.