Перший у світі національний AI-асистент і «Шлях пораненого»: Мінцифри анонсувало 6 нових сервісів у «Дії»

Невдовзі на порталі «Дія» запрацюють шість нових сервісів. Серед них — перший у світі національний AI-асистент та комплексна онлайн-соцдопомога.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, нові проєкти стануть революційним етапом у розвитку цифрової України. Так, найближчим часом у «Дії» з’являться: