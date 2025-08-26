Генштаб спростував інформацію про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині
- Світлана Кравченко
Населені пункти Запорізьке та Новогеоргіївка, розташовані на межі Дніпропетровської і Донецької областей, наразі не окуповані російськими військами.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу у соцмережах.
Там кажуть, що Сили оборони зупинили просування росіян та продовжують контролювати село Запорізьке, попри зусилля ворога захопити цей населений пункт.
Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка — українські військові завдають противнику значних втрат і щодня знищують десятки окупантів.
«Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності», — наголосили у Генштабі.
- Раніше аналітичний проєкт DeepState заявив, що російські війська зайняли села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області. Також, за їхніми даними, росіяни просунулися в районі села Шевченко Донецької області й неподалік сіл Біла Гора й Олександро-Шультине в напрямку міста Костянтинівка.