РФ включила окуповані порти Бердянська та Маріуполя до свого реєстру. МЗС України засудило це рішення

Росіяни вирішили включити до переліку своїх портів, відкритих для заходу іноземних суден, морські порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Відповідний указ підписав премʼєр-міністр РФ Михайло Мішустін 25 серпня. У ЦТС наголошують, що це дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу та окупованої частини Запорізької області. Зокрема, йдеться про українське зерно, метал і вугілля.

У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили таке рішення Росії, назвавши його «нікчемним». Воно розцінюється як спроба легалізувати окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

МЗС підкреслило, що дії РФ є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права 1982 року та відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.

Україна закликала партнерів запровадити додаткові санкції проти російських компаній, іноземних юридичних осіб та суден, що здійснюватимуть комерційну діяльність у портах Бердянська та Маріуполя.

Також Київ звернувся до Міжнародної морської організації (ІМО) з вимогою невідкладно нагадати державам-членам про необхідність дотримання резолюції А.1183(33), яка закликає уникати заходів у закриті морські порти на тимчасово окупованих територіях України.

В українському відомстві наголосили, що міжнародна спільнота має відреагувати адекватними санкціями проти російських портів, залучених до функціонування військової машини РФ.