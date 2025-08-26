У США вбили 22-річну біженку з України. У злочині підозрюють місцевого безхатька

Новини

Iryna Zarutska / Facebook

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — дівчину з України, яка приїхала до США, рятуючись від війни.

Про це повідомляють видання Daily Mail і The Charlotte Observer.

За даними поліції, дівчину смертельно поранили ножем.

Підозрюваного у нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Як повідомляють правоохоронці, Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року. Звинувачення включали тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Наразі чоловік є безпритульним.

Що саме призвело до нападу, правоохоронці поки не розкривають.