В Естонії знайшли уламки безпілотника. Поліція каже, що це український дрон, який летів на Росію

У понеділок, 25 серпня, у волості Ельва Тартуського повіту Естонії місцевий фермер знайшов уламки ударного дрона. Він, ймовірно, належить Україні.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Відомо, що це був військовий дрон з прикріпленою вибухівкою, яка здетонувала.

На місці події утворилася вирва від вибуху. За даними правоохоронців, ніхто з людей не постраждав.

У поліції кажуть, що є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на обʼєкти на території РФ. Росіяни його начебто збили з курсу за допомогою GPS-глушення та інших засобів електронної боротьби, і дрон відхилився в повітряний простір Естонії.

Правоохоронці зауважили, що, можливо, дрон також потрапив у повітряний простір Естонії як із Росії, так і з Латвії. Ці версії ще розслідуються. Однак за словами гендиректора департаменту поліції безпеки Естонії, знахідка уламків дрона насамперед повʼязана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе.