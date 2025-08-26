Reuters: Трамп може запровадити санкції проти чиновників ЄС через закон про цифрові послуги

Новини

Getty Images / «Бабель»

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти посадовців Європейського Союзу або країн-членів, відповідальних за реалізацію Закону про цифрові послуги (DSA).

Про це повідомили джерела агентства Reuters.

Причиною стали скарги США, що цей закон цензурує американців і накладає додаткові витрати на американські технологічні компанії.

За словами джерел, старші чиновники Держдепартаменту ще не ухвалили остаточного рішення щодо санкцій у вигляді візових обмежень. Неясно, яких саме представників ЄС або держав-членів вони можуть торкнутися, але минулого тижня, за даними джерел, у США відбулися внутрішні наради на цю тему.

У понеділок, 25 серпня, Трамп пригрозив країнам, які запровадили цифрові податки, «подальшими додатковими тарифами» на їхні товари, якщо ці закони не скасують. Хоча торгові партнери часто скаржаться на внутрішні правила, які вважають несправедливо обмежувальними, застосування санкцій проти урядових чиновників через подібні регуляції — надзвичайно рідкісна практика.

Цього місяця Reuters, посилаючись на внутрішню депешу Держдепартаменту, повідомляв, що адміністрація Трампа доручила американським дипломатам у Європі розпочати кампанію лобіювання проти DSA, аби домогтися його зміни або скасування.