Проєкт DeepState вперше заявив про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

Станом на 26 серпня російські війська зайняли села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState.

Населені пункти Запорізьке та Новогеоргіївка розташовані поблизу сходження адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Також росіяни просунулися в районі села Шевченко Донецької області й неподалік сіл Біла Гора й Олександро-Шультине в напрямку міста Костянтинівка.

Скриншот DeepState

Про захоплення окупантами сіл у Дніпропетровській області DeepState повідомив уперше. Раніше йшлося лише про російський контроль над ділянками за межами населених пунктів і про часткове захоплення села Дачне, яке зараз переважно залишається в «сірій зоні».