Reuters: США та Росія обговорювали енергетичні угоди як стимул для миру в Україні

Anadolu / Getty Images

Цього місяця уряди США та Росії в межах перемовин про закінчення війни в Україні обговорювали кілька енергетичних угод. Їх пропонували Кремлю як стимул погодитися на мир в Україні й для того, щоб Вашингтон пом’якшив санкції проти Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на п’ять джерел, які знайомі з перебігом перемовин.

Американська та російська сторони обговорювали можливість того, що приватна нафтова корпорація США Exxon Mobil (XOM.N) знову долучиться до російського нафтового й газового проєкту «Сахалін-1».

Крім того, розглядали можливість того, що Росія закуповуватиме американське обладнання для своїх проєктів у сфері скрапленого природного газу, наприклад, таких як Arctic LNG 2, що підпадає під санкції.

Агентство з посиланням на джерело зазначає, що Вашингтон хоче, щоб Росія купувала американські, а не китайські технології, аби послабити зв’язки між Китаєм і Москвою.

Reuters пише, що переговори відбувалися під час поїздки спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви на початку серпня, коли він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним та його інвестиційним спецпредставником Кирилом Дмитрієвим. Ідеї також обговорювали у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, ці імовірні енергетичні угоди також коротко розглядали під час тристоронньої зустрічі США та Росії на Алясці 15 серпня за участю Трампа та Путіна.

«Білий дім дуже хотів після саміту в Алясці зробити гучну заяву про велику інвестиційну угоду», — сказало одне з джерел.