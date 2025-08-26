Reuters: США відправляють ракетний крейсер і атомну субмарину до Латинської Америки

Новини

U.S. Navy

Сполучені Штати направили додаткові кораблі до південних Карибів у межах зусиль президента Дональда Трампа щодо протидії загрозам з боку латиноамериканських наркокартелів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Крейсер із керованими ракетами USS Lake Erie і швидкохідний атомний підводний човен USS Newport News прибудуть у регіон на початку вересня.

Джерела відмовилися розкривати деталі місії, але повідомили, що останні переміщення спрямовані на протидію загрозам національній безпеці США з боку спеціально визначених «нарко-терористичних організацій» у регіоні.

14 серпня США відправили до південних Карибів десантний загін у межах тієї ж операції. Кораблі USS San Antonio, USS Iwo Jima та USS Fort Lauderdale мали прибути до узбережжя Венесуели 24 серпня. Вони перевозять 4 500 військовослужбовців, зокрема 2 200 морських піхотинців.

Джерела CNN тоді казали, що це військове нарощування в регіоні — здебільшого демонстрація сили. США, найімовірніше, хочуть подати сигнал, а не завдати цілеспрямованих ударів по картелях. Водночас нарощування сил надає військовим командирам США та президентові широкий набір опцій у разі, якщо Трамп віддасть наказ почати військові дії.