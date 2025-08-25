Spiegel: Очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн розглядають на посаду президента Німеччини

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн як кандидатку в президенти Німеччини.

Про це пише німецьке медіа Spiegel з посиланням на джерела в урядових колах.

Коли нещодавно у Мерца запитали, чи може жінка стати новим президентом Німеччини, він відповів: «Було б добре».

За інформацією Spiegel, список кандидаток у президенти доволі короткий:

Юлія Клек — спікерка Бундестагу;

Карін Прін — міністерка освіти та сімʼї;

Ілзе Айгнер — голова парламенту Баварії.

Як повідомляє видання, в урядових колах нещодавно обговорювали, що Мерц розглядає кандидатуру Урсули фон дер Ляєн. Якщо вона стане новим президентом Німеччини, то втратить понад половину свого терміну на посаді голови Європейської комісії, оскільки її переобрали у 2024 році.

За даними журналістів, пост президента може бути привабливим для фон дер Ляєн: вона стала б першою в історії Німеччини жінкою на цій посаді. До цього вона вже була першою жінкою — міністром оборони ФРН та першою жінкою — головою Європейської комісії.

Наступні вибори президента Німеччини пройдуть у 2027 році. Президента у ФРН обирають Федеральні збори на пʼять років.