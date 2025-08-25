Міністр фінансів Німеччини пообіцяв Україні допомогу на мільярди євро

Новини

Німеччина щорічно буде надавати Україні €9 мільярдів протягом «найближчих років».

Про це заявив міністр фінансів країни та віцеканцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбайль під час візиту до Києва, передає німецьке медіа Tagesschau.

«Ми щороку будемо підтримувати Україну дев’ятьма мільярдами. Це великий внесок», — сказав він.

Він також наголосив на готовності Німеччини брати участь у можливих гарантіях безпеки. За його словами, Німеччина не ухилятиметься.

«Я у тісній координації з федеральним канцлером шукаю можливості для обговорення того, як Німеччина може якнайкраще підтримати Україну в можливому мирному процесі», — заявив Клінгбайль.