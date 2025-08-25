Під час атаки Ізраїлю по лікарні в Газі загинули четверо журналістів

Новини

Getty Images / «Бабель»

У понеділок, 25 серпня, армія Ізраїлю атакувала лікарню «Насера» в міста Хан-Юніс на півдні сектора Гази.

Про це пишуть Reuters і Al Jazeera.

Загалом під час атаки загинули 15 людей. Четверо з них були журналістами: Мохаммед Салама з Al Jazeera, Хоссам аль Масрі з Reuters, Моаз Абу Таха з NBC і журналістка-фрілансерка Маріам Абу Дака.

Також поранення отримав фотограф Хатем Халед, який працював на Reuters.

ЦАХАЛ підтвердив атаку по лікарні. Начальник Генштабу армії Ізраїлю розпорядився провести розслідування інциденту.

У повідомленні військові додали, що «жалкують про будь-яку шкоду, завдану непричетним людям», і не бʼють по журналістах цілеспрямовано.

Це не вперше журналісти гинуть під час ізраїльських атак по сектору Гази. 11 серпня через атаку загинули пʼятеро журналістів Al Jazeera. Палестинський синдикат журналістів стверджує, що з початку війни в жовтні 2023 року загинули щонайменше 230 медійників.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір взяти під контроль усю прибережну територію. Згодом ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Увечері 17 серпня сотні тисяч людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вимагати від уряду Ізраїлю угоди з ХАМАС про повернення заручників. Нетаньягу звинуватив демонстрантів у посиленні переговорної позиції ХАМАС.

Наступного дня стало відомо, що ХАМАС погодився на останню пропозицію регіональних посередників щодо угоди з Ізраїлем про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.